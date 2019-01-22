Компания Haruen Life – производитель продукции из вулканического камня

© HARUEN LIFE

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Haruen Life (하루엔라이프), которая на основе собственных запатентованных технологий создаёт продукцию из натурального вулканического камня. Подробнее о ней нам расскажет президент компании г-н Хван Чжун Хо.





Наша компания создаёт из природной глины продукцию для быта и косметологии. Мы начали работать пять лет назад. Что касается вулканического камня, у него есть особое свойство, которое заключается в хорошем впитывании влаги. Но есть виды камня, у которых эти свойства носят более явный характер. Если же совместить несколько ингредиентов, то данный показатель можно увеличить. В правильном совмещении разных материалов состоит наше ноу-хау. Итоговый продукт выглядит как шар. Кажется, что он изготавливается очень просто на станках. Но это не так. Процесс очень сложный. За основу берётся маленькое зернышко из порошка вулканического камня. Особый способ напыления постепенно делает более крупную и круглую конструкцию. Только в этом случае получаются нужные поры.





В названии компании Haruen Life заложено два слова. Это исконно корейское слово хару, означающее каждый день, и английское слово life, означающее жизнь. Их сочетание указывает на стремление делать каждый день людей счастливым, создавая хорошую продукцию. Специализируется компания на продукции из вулканического камня. После его обработки специальным раствором сырьё перерабатывается особым способом. На выходе получается материал в форме шара. Он далее применяется в изготовлении косметологических или бытовых товаров. Стоит сказать, что обычно вулканический камень применяется в качестве строительного сырья, что довольно далеко от косметологии. Почему же г-н Хван Чжун Хо обратил внимание на этот материал?





Тут два момента. Вулканический камень прекрасно впитывает маслянистую жидкость. Второе это свойство поглощения запахов. В этом смысле у данного материала довольно много всевозможных вариантов применения. К примеру, летом у корейцев возникают проблемы с высокой влажностью. Нужно следить, чтобы в шкафах не появилась плесень. В этом вопросе как раз и подходит вулканический камень. Кроме того, из него можно делать полотенца или другие гигиенические и косметические принадлежности.





Глава компании г-н Хван Чжун Хо ранее занимался импортом вина. По работе он часто бывал за рубежом. В Европе он впервые увидел крем и маску с применением вулканического камня. Ему понравилась идея и сразу после возвращения на родину он встретился со специалистом по минералам, который рассказал ему о свойствах вулканического камня. В 2014 году г-н Хван Чжун Хо основал компанию Haruen Life, которая приложила большие усилия, прокладывая путь на этом малоизвестном рынке. Компания собирала образцы глинистых минералов вулканических пород в Европе, Северной Америке, Азии и в Австралии. Из них делался порошок и проводился анализ состава, чтобы выявить образцы с наиболее хорошей функциональностью. В результаты кропотливой работы удалось создать новый продукт – Oil Monster.





© HARUEN LIFE

У девушек можно выделить два неудобства. Первое это жирная кожа, которая начинает лосниться и блестеть на накрашенном лице. В этом случае прибегают к помощи матирующих салфеток для лица, но они снимают почти всю косметику. Во-вторых, делать это неудобно. Наш продукт выглядит как овальный камень в оболочке. Достаточно открытой частью пройтись по коже, и проблема решена. Жир впитывается камнем, кожа чистая, а косметика практически вся на месте. И не нужно дополнительно наносить пудру. Кроме того, делать эту процедуру можно и в кафетерии на виду у других людей.





Oil Monster оказался очень эффективным средством сохранения красоты жирной кожи. В состав камня входят щелочные минералы, которые помимо своей пользы для здоровья, обладают антибактериальным свойством. Oil Monster очень эффективен при удалении отмершей кожи и очищении закупоренных пор. Данная разработка была создана на основе собственных технологий компании. Сегодня она очень популярна. Но известность пришла не сразу.





Корейцы обычно не покупают то, что не рекламируют или малоизвестно. Поэтому в самом начале мы не могли нормально работать. В итоге было решено переориентироваться на зарубежный рынок. Нам посоветовали посетить выставку, и мы поехали, взяв с собой образцы. При этом мы даже не были зарегистрированы. Первый положительный отзыв был получен от американкой компании, представители которой назвали наши продукты удивительными. С этого момента мы начали активно посещать выставки.





Большим подспорьем для компании стало участие в выставках, на которых удивительный эффект продукции Haruen Life был замечен и оценён. В ноябре прошлого года на выставке G-Fair Korea потенциальные клиенты ждали по полчаса, чтобы проконсультироваться по поводу заказов. Это открывает дорогу к экспорту.





В США мы планируем начать продажи в таких крупных сетевых магазинах как Forever 21 и KISS. В Испании ведутся переговоры с компанией Sephora о производстве нашей продукции по схеме OEM. Наша продукция размещена во всех точках Lotte Mart во Вьетнаме. Также мы продаём свой товар через программы домашнего шопинга в Гонконге и в Сингапуре. Хорошие отзывы мы получили в странах Ближнего Востока. Продукция размещена также в Японии на сайтах Rakuten и Amazon.





Компания Haruen Life получила награду Сеульского центра поддержки промышленности, что является признанием качества продукции. В общем, сегодня компания на подъёме. В основе такого успеха хорошая идея, огромные усилия по её реализации, а также принцип поддержания высочайшего качества. Поэтому в будущем компании можно не сомневаться.