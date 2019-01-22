Парламент Великобритании отклонил соглашение о Brexit

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Brexit является горячей темой для обсуждения во всём мире. 15 января британский парламент провёл голосование по плану правительства о выходе из ЕС на определённых условиях. Проект был отклонён. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осталась у власти, несмотря на выражение недоверия правительству оппозицией. Однако ситуация вокруг выхода страны из ЕС всё ещё остаётся неопределённой. Подробнее об этом мы поговорим с профессором Кан Ю Доком с факультета иностранных языков для торговли университета иностранных языков Хангук.





О выходе Великобритании из ЕС говорят с июня 2016 года, когда был проведён референдум по Brexit. 52% проголосовали за выход из ЕС. В течение последующих двух лет ЕС вёл переговоры с Лондоном об условиях, при которых будет осуществлён Brexit, а также о деталях дальнейших отношений сторон. В ноябре прошлого года было заключено соглашение. Стороны подписали документ. Дело оставалось за получением согласия Нижней палаты парламента Великобритании, которая 15 января проголосовала против.





В Великобритании продолжается паника вокруг ситуации с Brexit. Тереза Мэй подготовила план Б вместо соглашения, отклонённого парламентом. Голосование по этому плану намечено на 29 января, как отмечает Guardian. Но даже если парламент его одобрит, не факт, что так же поступит и ЕС. Поэтому ситуация может лишь усугубиться. Самый нежелательный сценарий - это проведение Brexit без сделки.





Великобритания, будучи членом ЕС, пользовалась разными преимуществами. Среди них можно выделить свободу передвижения по четырём пунктам – товары, услуги, трудовые ресурсы и капитал. Это большой плюс. Но если Brexit будет осуществлён без сделки, то Великобритания станет для ЕС просто третьей страной, в отношении которой могут применяться лишь торговые льготы в рамках ВТО. Если, к примеру, автомобили из Великобритании ранее не облагались пошлинами при экспорте в страны ЕС, то при вышеуказанном сценарии пошлина составит 10%. Это затронет и другие виды товаров, которые также должны будут проходить процедуру подведения под стандарты ЕС или снова получать лицензии.





Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу в 1973 году. После этого стороны развивали двусторонний обмен, развивая систему взаимоотношений, как внутри одной страны. Но после выхода из состава ЕС Великобритания должна будет заключать отдельное торговое соглашение. В этом процессе велика вероятность столкнуться со скачком цен на товары, а также с нехваткой логистических ресурсов. Банк Британии прогнозирует, что в случае Brexit без сделки ВВП Великобритании в худшем случае сократится на 8%, безработица вырастет на 7,5%, а цены на недвижимость упадут на 30%. Всемирный Банк считает, что огромный ущерб, связанный с осуществлением Brexit без сделки, распространится на Восточную Европу и Северную Африку. Республика Корея также не останется в стороне.





Южнокорейские компании в случае экспорта товаров в Великобританию получают льготы на пошлины в рамках соглашения о свободной торговле (FTA) с ЕС, которое распространяется на большинство наименований товаров. То же самое касается и импорта из этой страны. Однако, если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, то соглашение о свободной торговле с ЕС более не будет распространяться на торговлю Республики Корея и Великобритании. То есть, взаимная торговля будет облагаться пошлинами.





В прошлом году доля Великобритании составила 1% всего южнокорейского экспорта. Поэтому считается, что Brexit не окажет особого влияния на южнокорейскую экономику. Однако, как отметил профессор Кан Ю Док, под ударом окажутся экспортные компании. Пошлины на поставки автомобилей вырастут с 0 до 10%, а на автозапчасти до 4,5%. Главная опасность состоит в том, что если экономика Великобритании резко пойдёт на спад, то это ударит по рынкам Европы и США, а также по развивающимся рынкам. Тогда с рисками столкнётся и южнокорейский рынок





Даже в случае Brexit без сделки прямое влияние на южнокорейскую экономику будет минимальным, но это затронет страны Европы и саму Великобританию. Тогда по принципу домино скандал может начаться на международном финансовом рынке. Игнорировать это невозможно. В подобной ситуации важно, чтобы правительство выразило готовность противостоять всевозможной дестабилизации, чтобы снять все опасения рынка. Одной из мер, которые правительство должно принять, являются переговоры по заключению отдельного соглашения Республики Корея и Великобритании о свободной торговле.





16 января южнокорейское правительство приняло решение об активизации усилий по заключению соглашения о свободной торговле с Великобританией. Банк Кореи также провёл заседание, на котором был затронут вопрос о влиянии Brexit на финансовый и валютный рынок. Но пока не ясно, как будет развиваться ситуация вокруг Brexit. Поэтому нужно сохранять готовность к самым разным сценариям.