Чай с женьшенем - Часть 1 (인삼차 1)

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В выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 22 января вы узнаете о корейском чае с женьшенем инсамчха. Женьшень - очень полезный для здоровья продукт, который помогает поддерживать хорошее психическое и физическое состояние, регулировать давление, снимать усталость. Издавна корейский женьшень считался лучшим подарком, а китайские императоры отправляли своих подданных на Корейский полуостров ради сбора женьшеня. Подробности вы услышите в нашем выпуске.