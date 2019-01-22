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Чай с женьшенем - Часть 1 (인삼차 1)

#Мир корейской кухни l 2019-01-22

Сеул сегодня

© Getty Images Bank

В выпуске рубрики "Мир корейской кухни" от 22 января вы узнаете о корейском чае с женьшенем инсамчха. Женьшень - очень полезный для здоровья продукт, который помогает поддерживать хорошее психическое и физическое состояние, регулировать давление, снимать усталость. Издавна корейский женьшень считался лучшим подарком, а китайские императоры отправляли своих подданных на Корейский полуостров ради сбора женьшеня. Подробности вы услышите в нашем выпуске.

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