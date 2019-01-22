Доклад CSIS – отражение недоверия к СК 

Сообщения американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о северокорейской ракетной базе Синори можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, это отражение старой позиции американского общества о том, что верить КНДР нельзя. Во-вторых, это опасения по поводу того, что президент США Дональд Трамп может пойти на нежелательные уступки Северу. Первая позиция порождает подозрения о том, что Север ведёт скрытую разработку ракетного и ядерного оружия. Примером этому служат прошлогодние сообщения о том, что Север производит МБР, расширяет ракетные базы, пытается запустить массовое производство ракет и ядерного оружия. КНДР ранее продолжала разработку ядерного оружия и ракет, несмотря на различные соглашения с США и мировым сообществом. Поэтому остаются опасения о том, что и сейчас Север что-то скрывает.





В ситуации вокруг КНДР в США велики опасения и по политике Дональда Трампа. К примеру, в NBC указывалось на обеспокоенность по этому поводу в администрации США и среди региональных союзников. Речь идёт об опасениях о том, что Дональд Трамп может дать Северу многое, не получив ничего взамен. Такая позиция озвучивается ещё больше, после того, как Трамп объявил о выводе войск из Сирии. В Центре стратегических и международных исследований выражают поддержку диалогу КНДР и США, указывая, что последний доклад центра нацелен на активизацию открытого обсуждения по всем вопросам ядерной программы Севера, что окажет помощь в достижении хороших результатов в двусторонних переговорах.



