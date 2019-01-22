В прошлом году рост экономики РК составил 2,7%

В 2018 году рост экономики РК составил 2,7%, что совпало с прогнозами Банка Кореи, Корейского института развития (KDI), а также ОЭСР. Такой показатель оценивается, в некоторой степени, как положительный, в связи с тем, что многие считали сложным его достижение. Но в целом, нельзя не указать на разочарование, ведь рост экономики второй год подряд оказывается ниже 3%. Это является показателем ограниченности возможностей роста за счёт экспорта без увеличения инвестиций. В начале прошлого года правительство, Банк Кореи, МВФ и ОЭСР делали прогноз о росте южнокорейской экономики выше 3%. Это было связано с положительной ситуацией в экспорте и эффектом от расширения финансовых вливаний правительства. Однако прогнозы не оправдались в связи с тем, что снижение инвестиционной активности протекало гораздо быстрее, чем предполагалось. Резко ухудшилась ситуация и на рынке трудоустройства. Своё влияние оказали и внешние отрицательные факторы.





Прогнозы на этот год также не самые лучшие. Внешние условия всё ещё нестабильные, а опасения по поводу возможного сокращения экспорта полупроводников начали оправдываться с начала года. В декабре прошлого года показатель сократился на 1,2% в годовом исчислении, а в период с 1 по 20 января отметка снизилась на 14,6%. Стоит отметить замедление темпов роста экономик развитых стран и Китая, что не может не сказаться на РК, которая зависит от экспорта. В этой связи высказываются прогнозы о том, что рост южнокорейской экономики в этом году может упасть до 2,5%.