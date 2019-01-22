



Девушка кинула взгляд в сторону двора. Пушок на ее щеках был залит лучами солнца и поэтому отливал золотым цветом. Когда рука потянулась к ее щекам, время для мужчины остановилось: перед глазами пронеслась картина, как будто они с девушкой застывают.





여자는 고개를 마당으로 돌렸다.

안채의 분합문과 짝짝이 제멋대로 나뒹구는 슬리퍼 한 벌이 올려진 화강암 댓돌을 거쳐

골목 쪽으로 난 담장까지.

겅중겅중 건너뛰는 시선이었다.

“이 집은..... 꼭 드라마에 나오는 집 같네요.“





여자의 볼에 돋은 솜털이 햇살 받아 하르르, 금빛으로 빛났다.

그 금빛 털에 손을 뻗치는 순간,

시간이 정지되고 그와 여자가 그대로 화석이 되어버리는,

그런 영상이 그의 눈앞을 스쳤다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Дорожки деревни Пукчхон служат своеобразной дверью для путешествия во времени. Пукчхон - это древнее место внутри современного Сеула, в котором можно почувствовать спокойствие, расслабиться. Герои произведения также живут настоящей жизнью, сложившейся в результате прошлых событий.









В выходные в деревне было много людей, слонявшихся по старинным переулкам. Очарованные каменными изгородями и черепичными крышами традиционных домов, они постоянно щелкали фотоаппаратами. В те дни даже крохотная цветочная клумба во дворе дома казалась герою совершенно иной. Днем, бывало, герой и девушка засыпали в гостиной, а когда они просыпались от восторженных возгласов прохожих за окном и мужчина видел перед собой пушистые, словно веер, ресницы девушки, то ему казалось, что весь мир вокруг отступает.





주말이면 북촌 골목은 동네를 구경하는 사람들로 붐볐다.

빌딩 숲인 서울 한구석의 한옥마을,

사람들은 한옥 담벼락이며 기와 지붕의 선에 홀려

카메라 셔터를 누르며 골목을 누볐다.

문간에 가꿔놓은 손바닥만한 꽃밭조차 새롭게 느껴지는지,

어머머, 감탄하는 소리가 담장을 넘어 들어오기도 했다.





함께 거실에 누워 설핏설핏 낮잠을 자다가

담장 밖, 지나는 목소리에 깨어나 여자의 부챗살 같은 속눈썹을 볼 때면

세상이 멀찌감치 물러나는 듯했다.









Писательница Ли Хе Гён родилась в 1960 году в городе Порён провинции Чхунчхон-Намдо. В 1982 году она дебютировала с повестью "Наш отделительный слой". В 1995 году Ли Хе Гён стала лауреатом XIX премии "Сегодняшний писатель" за роман "Дом на дороге".