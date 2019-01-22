В 2018 году РК посетили более 15 млн иностранных туристов 

В прошлом году в РК побывали 15 млн 346 тыс. иностранных туристов, что на 15,1% больше, чем в предыдущем году. За рубежом побывали 28 млн 696 тыс. южнокорейцев. Это рекордное количество за всю историю страны. По данным Национальной организации туризма Кореи, представленным 22 января, наибольшее количество гостей из других стран составили граждане Китая – 4 млн 789 тыс. человек. Это на 27,6% больше, чем в предыдущем году. Рост числа китайских туристов эксперты связывают с отменой запрета групповых поездок в РК, который вводился в ответ на размещение на Корейском полуострове американских систем ПРО THAAD.

В минувшем году отмечен рост туристического потока в РК не только из Китая, но и из других стран. Так, численность японских туристов увеличилась на 14,9% и составила 2 млн 948 тыс. человек. Японские туристы активизировали зарубежные поездки на фоне благоприятной экономической ситуации, выгодного курса японской иены к корейской воне и роста популярности корейской культуры. Это свидетельствует также об успешной политике южнокорейского правительства по привлечению туристов из Японии и других стран Азии. В частности, в прошлом году в РК побывали 1 млн 120 тыс. туристов с Тайваня. Это на 20,5% больше в годовом исчислении. Кроме роста популярности корейской массовой культуры, росту этого показателя способствовали увеличение числа авиарейсов и заходов круизных судов в южнокорейские порты.