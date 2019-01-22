РК и США не договорились о расходах на содержание американских войск

Вашингтон потребовал от Сеула в полтора раза увеличить расходы на содержание американского военного контингента. Если учесть, что в прошлом году они составили 960 млрд вон или 851 млн долларов, то отныне они должны составить 1 млрд 240 млн долларов. Позднее США предложили уменьшить долю Сеула до 1 млрд долларов, одновременно сократив срок действия соответствующего соглашения с пяти лет до года. Южнокорейская сторона отказывается рассматривать сумму, которая превышает 1 трлн вон или 886 долларов, одновременно потребовав, чтобы срок действия соглашения составлял от трёх до пяти лет.

До сих пор соглашения о распределении расходов на содержание американских войск в Корее заключались на пять лет, и срок действия последнего документа истёк в конце прошлого года. Однако южнокорейская сторона продолжает выполнять взятые на себя обязательства по трём категориям расходов. Это выплата заработной платы южнокорейским гражданским лицам, работающим на американских военных базах, поддержание совместной обороны и материально-техническое обеспечение американских войск. Сближение позиций Сеула и Вашингтона представляется непростым делом: южнокорейская сторона согласна не более чем на 1 трлн вон, что меньше требуемой американской стороной суммы в 1 млрд долларов.



