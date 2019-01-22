Новая группа 'TXT' агентства 'Big Hit Entertainment’!

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В этом году агентство 'Big Hit Entertainment’ впервые за последние шесть лет официально представило участников нового бойз-коллектива 'TXT'. На данный момент ярые поклонники K-Pop узнали многое о симпатичных парнях. По данным на 21 января, совокупное число просмотров видео на 'YouTube' с выступлениями участников превысило 34 миллиона просмотров. И хотя группа пока ещё не дебютировала с первым альбомом, поклонники уже готовятся выкрикивать имена будущих звёзд на концертах. Кроме того, пока агентство 'Big Hit Entertainment' активно продвигает своих подопечных, представители 'JYP Entertainment' рассказали о скором дебюте созданной им гёрл-группы 'ITZY'. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 23 января.