Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (7)

Когда наш герой решил пригласить неожиданного гостя к себе, Пён подумал, что теперь всё пойдёт как по маслу. Однако на самом деле всё пошло не так, как он ожидал. После того, как Ли Ван вошёл в комнату Хо Сэн Вона, он поздоровался, но наш герой принял его поклон, не вставая с места. Дерзкие поступки учёного Хо оскорбили чувства Ли Вана. Но у начальника королевской гвардии была цель, он думал: «Мне нужно держать себя в руках. Могу игнорировать такие оскорбления, чтобы получить его согласие. Ведь известный китайский полководец Лю Бэй, основатель царства Шу, три раза посещал хижину Чжугэ Ляна, чтобы пригласить его в свои советники».

Наконец состоялась встреча между Хо и Ли. Ли Ван вежливо объяснил цель своего визита: «Я слышал от Пёна, что Вы невероятно мудры. Мне бы хотелось, чтобы вы работали со мной для нашей страны». Услышав это, Хо Сэн Вон сразу отказался: «Больше не могу слышать эту скучную историю. Я полностью удовлетворён здешней жизнью». Однако, увидев разочарованное лицо Ли Вана, Хо выдохнул и сказал: «Ну, все-таки вы пришли сюда пешком, ждали меня весь день. Вижу, насколько вы серьезны. Я не могу пойти с вами, но подскажу, как превратить страну Чосон в настоящее, процветающее государство. Во-первых, нужно нанять талантливого политика. Для этой цели я знаю одного компетентного кандидата. Его зовут Варён. Могу связать вас с ним». Ли Ван обрадовался. Хо продолжил: «Однако есть одно условие. Чтобы пригласить его на должность, необходимо самому королю прийти к нему и попросить. Иначе он не пойдёт ни на какие шаги. Можете организовать это?» Ли Ван ответил на предложение Хо Сэн Вона отказом.





Тогда учёный сказал: «Хорошо. Понятно, что вам сложно будет заставить короля сделать это. Тогда у меня другое предложение. После её развала империи Мин в нашей стране живут потомки её генералов. Я прекрасно понимаю, что после войны с варварами в год Пёнчжа Чосону пришлось иметь близкие отношения с империей Цин. Однако нельзя забывать об оказанном нам империей Мин благодеянии. Вы можете сделать так, чтобы правительство оказало потомкам империи Мин финансовую поддержку за счёт средств, изъятых у коррупционеров и взяточников?» И ученый Хо назвал имена взяточников, что снова заставило Ли Вана задуматься. В то время страна находилась под властью именно этих людей, отмеченных нашим героем, и никто не мог противостоять этим людям. При этом империя Мин уже давно перестала существовать. В чем необходимость помощи им? Ли Ван тихо ответил: «Это тоже не в моих силах». Хо Сэн Вон недовольно выдохнул и предложил: «Видимо, вам всё сложно исполнить. Но есть одно небольшое дело, которое вы способны выполнить. Хотите узнать?»