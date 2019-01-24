Пён Ё Хан в космическом сериале

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Звезда самого высокобюджетного корейского сериала «Мистер Солнечный свет» (미스터 션샤인), актер театра и кино Пён Ё Хан утвержден на главную роль нового сериала «Город звезды» (별의 도시). После успешной роли аристократа Ким Хи Сона в «Мистере Солнечный свет» актера приглашали сняться во многих фильмах и сериалах, однако его выбор пал на «Город звезды». Новый сериал станет первым сериалом в Корее о космических кораблях, он покажет историю молодых людей, мечтающих о космосе, об их любовных переживаниях и заветных мечтах. Пён Ё Хан исполнит роль механика легкомоторных самолетов по имени Ю Дон Ха. Будучи в военно-воздушных войсках, переживший авиакатастрофу главный герой теперь боится высоты и не может пилотировать самолет. Но ради того, чтобы полететь в космос, ему предстоит побороть этот страх. Съемки сериала начнутся в марте 2019 года, премьера состоится во второй половине года.