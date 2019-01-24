Возвращение группы Epik High

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Участник группы Epik High и музыкальный продюсер Табло (Ли Сон Ун) обрадовал своих слушателей новостью о скором возвращении в музыку. 22 января он опубликовал на своей личной страничке в социальной сети сообщение, в котором поздравил своих коллег, певицу Ли Со Ра и участника поп-группы BTS Шугу с премьерой их новой песни «Песня по заявкам» (신청곡), взлетевшей на первые строчки хит-парадов. «В следующий раз я появлюсь уже с новый альбомом Epik High» - гласил конец сообщения. Свой последний альбом группа Epik High выпустила в октябре 2017 года, это был девятый студийный альбом под названием «Мы сделали что-то удивительное» (WE’VE DONE SOMETHING WONDERFUL). Напомним, Табло стал автором текста и музыки сингла «Песня по заявкам» в исполнении Ли Со Ры, рэп-партию исполнил Шуга из BTS.