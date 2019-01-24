Хён Бин и Сон Е Чжин отрицают романтические отношения

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21 января представитель продюсерской компании VAST Entertainment, подопечным которой является известный корейский актер Хён Бин, сказал газете Sports Choseon, что все слухи о романе между Хён Бином и популярной актрисой Сон Е Чжин являются не более, чем просто слухи, а молодые люди просто хорошие друзья. Напомним, ранее в Сети появились фотографии двух актеров, где они вместе совершали покупки в одном продуктовом супермаркете в Соединенных Штатах, что породило слухи о романе. Но как стало известно позже, вместе с Хён Бином и Сон Е Чжин в супермаркете присутствовали их знакомые. Коллеги по съемочной площадке оба находились на тот момент в Соединенных Штатах и поэтому решили встретиться. В сентябре 2018 года в Корее состоялась премьера криминальной картины «Переговоры» (협상), в котором Сон Е Чжин сыграла роль профессионального переговорщика, а Хён Бин исполнил роль антагониста. Актеры настолько хорошо смотрелись на экране и на последующих промо-мероприятиях, что многие заподозрили нечто большее между двумя звездами.