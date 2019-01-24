Актер Чон Чжун Хо и его супруга Ли Ха Чжон снова станут родителями

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Актер Чон Чжун Хо и его супруга, телеведущая на канале «ТВ Чосон» Ли Ха Чжон станут родителями уже во второй раз. По информации из близкого круга звездной пары, Ли Ха Чжон находится на 17 неделе беременности и все свое время посвящает здоровью. Роды запланированы на лето. «Они очень хотели еще одного ребенка и поэтому сейчас находятся на седьмом небе от счастья. Чон Чжун Хо постоянно занят в съемках сериала, но несмотря на плотный график он часто звонит жене и проверяет ее самочувствие. В общем, такой паре нельзя не завидовать!», - добавил источник. На данный момент Чон Чжун Хо снимается в сериале «SKY замок» (SKY 캐슬) телеканала JTBC. Он познакомился со своей супругой в 2010 году, на следующий год сыграли свадьбу, а в 2014 году стали родителями очаровательного мальчика по имени Си Ук.