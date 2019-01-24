Экстримальная работа (극한직업/Extreme Job, 2019)

Возвращение группы Epik High
2019-01-24
#Новости шоу-бизнеса l 2019-01-24
Жанр: комедия
Режиссер: Ли Бён Хон
В ролях: Рю Сын Рён, Ли Ха Ни, Чин Сон Гю и др.
Премьера: 23 января 2019 года
Ограничение: старше 15-ти лет
Днем они жарят курочек, а ночью сидят под прикрытием!
Таких расследований еще нигде не было!
Отдел по борьбе с наркоторговлей и днем и ночью гоняются за преступниками, а результатов никаких. И тут начальник отдела по фамилии Ко чует ввоз большой партии наркотиков через международную организованную преступную группировку. Он вместе с женщиной-следователем Чан, следователем Ма, Ён Хо и Чэ Хуном начинают свое расследование под прикрытием.
Чтобы следить за секретным штабом преступной группировки 24 часа в сутки, они открывают прямо напротив закусочную по продаже жареной курицы. Но кто же знал, что у следователя Ма такие великолепные вкусовые рецепторы! Благодаря его открывшемуся таланту, о закусочной начинает расползаться добрая слава.
Расследование теперь на втором плане, вся команда не разгибает спин и задействована в прожарке курей. Ну еще бы, перед героями появляется шанс заработать кучу денег!
В конце концов они поймают преступников или курочек?
2019-01-24
2019-01-24 14:26:47
2019-01-24 12:28:53