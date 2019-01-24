Экстримальная работа (극한직업/Extreme Job, 2019)





Жанр: комедия

Режиссер: Ли Бён Хон

В ролях: Рю Сын Рён, Ли Ха Ни, Чин Сон Гю и др.

Премьера: 23 января 2019 года

Ограничение: старше 15-ти лет





Днем они жарят курочек, а ночью сидят под прикрытием!

Таких расследований еще нигде не было!





Отдел по борьбе с наркоторговлей и днем и ночью гоняются за преступниками, а результатов никаких. И тут начальник отдела по фамилии Ко чует ввоз большой партии наркотиков через международную организованную преступную группировку. Он вместе с женщиной-следователем Чан, следователем Ма, Ён Хо и Чэ Хуном начинают свое расследование под прикрытием.

Чтобы следить за секретным штабом преступной группировки 24 часа в сутки, они открывают прямо напротив закусочную по продаже жареной курицы. Но кто же знал, что у следователя Ма такие великолепные вкусовые рецепторы! Благодаря его открывшемуся таланту, о закусочной начинает расползаться добрая слава.

Расследование теперь на втором плане, вся команда не разгибает спин и задействована в прожарке курей. Ну еще бы, перед героями появляется шанс заработать кучу денег!

В конце концов они поймают преступников или курочек?