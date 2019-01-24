Рабочие переговоры между КНДР и США в Стокгольме

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Подготовка второго раунда северокорейско-американских переговоров на высшем уровне, похоже, вступает в решающую стадию. Вслед за встречей президента США Дональда Трампа и заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля в Вашингтоне в период с 19 до 22 января в Швеции состоялись рабочие контакты между делегациями двух стран. Они проводились в рамках подготовки ко второму саммиту, который, как объявил Белый дом, пройдёт в конце февраля. Консультации между спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном и заместителем главы МИД КНДР Чхве Сон Хи привлекли внимание тем, что эта была первая встреча двух высокопоставленных дипломатов после назначения Бигэна на данный пост в августе прошлого года. После столь интенсивной двусторонней дипломатии стоит ожидать ускорения процесса подготовки очередного саммита. Ситуацию комментирует профессор Ян Му Чжин из Университета северокорейский исследований.