Информационные технологии в КНДР

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Северная Корея считается одной из самых бедных стран, и многие полагают, что в сфере информационных технологий она плетётся в хвосте мирового прогресса. Тем не менее, она самостоятельно производит компьютеры, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты, располагает собственным программным обеспечением. Сфера четвёртой промышленной революции, или Индустрии 4.0 в Северной Корее также находится на высоком уровне. Это отвечает главным целям экономической программы нынешнего правительства во главе с Ким Чон Ыном, среди которых создание независимой экономики и вхождение в число экономических держав, базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях. Сегодня мы вместе с профессором Чха Мун Соком из Института образования в сфере воссоединения постараемся выяснить, на каком уровне информационных и коммуникационных технологий находится Северная Корея.