



История о Пёнгансвэ - один из самых часто экранизируемых сюжетов корейской классической литературы. Изначально он был представлен в песенном сказе пхансори, однако до наших дней дошла лишь история, а музыка забыта. Тем не менее, корейские деятели искусства часто по-новому интерпретируют этот популярный сюжет. Подробнее об истории Пёнгансвэ вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 398. История о Пёнгансвэ

* Отрывок о Пёнгансвэ и Оннё из пхансори "Пёнгансвэга"- Пак Тон Чжин (вокал)

* Песня "Пёнгансвэ тхарён" - Пак Сан Ок (вокал)

* Песня "Рассказ об Оннё" - Ли На Рэ (вокал), Ким Ин Су (перкуссия)