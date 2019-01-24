Японские самолёты продолжают совершать провокационные полёты 

20 декабря в Восточном море произошёл инцидент между эсминцем «Король Квангетхо Великий» и самолётом сил Самообороны Японии. По утверждениям японской стороны, корейское судно наводило радар управления оружейными системами на японский патрульный самолёт Р-1, пролетавший над Восточным морем. С начала этого года произошли три инцидента с участием японских патрульных самолётов. Последний имел место 23 января, когда японский патрульный самолёт P-3 пролетел в непосредственной близости от южнокорейского эсминца «Тэчжоён». Полёт был осуществлён на расстоянии 540 метров от южнокорейского корабля и на высоте 60-70 метров. Южнокорейская сторона расценила действия Японии как очередной провокационный акт.

Южнокорейские военные проанализировали траектории полётов японских самолётов. Они установили, что японские лётчики имитировали приближение, атаку корабля и пролёт над его кормовой частью. Подобного рода действия представляют опасность и запрещены в самой Японии. Среди некоторых военных распространено мнение, что таким образом пилоты пытались спровоцировать корейских моряков применить радар управления оружейными системами. Министерство обороны РК заявило о применении ответных мер на провокации японских лётчиков. В крайнем случае будет использован радар управления оружейными системами и открыт предупредительный огонь. Некоторые политологи связывают данные инциденты с решением Верховного суда К в отношении японской компании Mitsubishi Heavy Industries Group и постепенным снижением рейтинга нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



