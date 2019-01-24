24 января арестован бывший председатель Верховного суда РК Ян Сын Тхэ. Он занимал данный пост с 2011 по 2017 год. В этот период широкий общественный резонанс получили «чёрные списки» сотрудников органов юстиции и прокуратуры, факты слежки сотрудниками управления судебного администрирования за некоторыми судьями. Ян Сын Тхэ создал специальную комиссию для расследования данного инцидента, однако никаких нарушений не было выявлено. Несмотря на это, вопрос о существовании «чёрных списков» не был окончательно закрыт. Следующий председатель Верховного суда Ким Мён Су провёл дополнительную проверку, которая доказала существование «чёрных списков». Одновременно были раскрыты факты вмешательства в судебный процесс по некоторым делам. К аресту Ян Сын Тхэ привело расследование по факту превышения должностных полномочий сотрудниками управления судебного администрирования.





Прокуратура предъявляет Ян Сын Тхэ обвинения по нескольким статьям, среди которых превышение должностных полномочий и халатное отношение к исполнению должностных обязанностей. Следователи также подозревают Ян Сын Тхэ в нанесении государству финансового ущерба, вмешательстве в исполнение служебных дел, разглашении сведений, давлении на судей и подделке документов. Особое внимание привлекает тот факт, что Ян Сын Тхэ пытался отложить решение о компенсациях жертвам принудительной трудовой мобилизации, чтобы реализовать проект создания апелляционных судов.