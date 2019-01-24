В РК предложили обсудить повышение пенсионного возраста

Министерство здравоохранения и социального обеспечения РК рассмотрит вопрос повышения пенсионного возраста с 65 до 70 лет. Причина таких мер объясняется постепенным увеличением средней продолжительности жизни населения. Нынешний пенсионный возраст был утверждён ещё в 1964 году. Тогда средняя продолжительность жизни женщин составляла 65 лет, а мужчин - 60 лет. По оценкам демографов, к 2025 году средняя продолжительность жизни в Стране утренней свежести будет равняться 87 годам для женщин и 81 году для мужчин. Стоит также отметить, что развитие медицины и повышение уровня жизни населения ускорит тенденции роста продолжительности жизни южнокорейцев. В этой связи возникает вопрос о повышении пенсионного возраста.





Повышение пенсионного возраста - довольно сложная проблема. Дело в том, что с данным показателем связана политика государства в сфере благосостояния страны. От пенсионного возраста зависит выход в отставку в связи с достижением предельного возраста, начало выплат пенсионных пособий, создание рабочих мест для пожилого населения и многие другие вопросы. К примеру, в Республике Корея в отставку по возрасту выходят в 60 лет, а выплата пенсий начинается с 65 лет. В случае повышения пенсионного возраста до 70 лет возникает вопрос об увеличении предельного возраста пребывания на службе. Несмотря на это, повышение пенсионного возраста может увеличить долю трудоспособного населения страны, что окажет положительное влияние на экономический рост.



