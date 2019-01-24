Учёные РК изучают метод решения проблемы микропыли с помощью искусственного дождя

22 января президент РК Мун Чжэ Ин выступил на заседании кабинета министров, где заявил о возможности применения технологии вызова искусственного дождя в борьбе с микропылью. В связи с этим, Национальный метеорологический институт и Национальный институт экологии приступили к изучению данной проблемы. По мнению учёных, концентрация микропыли снижается во время дождя. Однако вопрос получения схожего эффекта во время искусственного дождя остаётся пока не изученным. 25 января учёные из Национального метеорологического института распылили йодистое серебро в районе Жёлтого моря, чтобы вызвать искусственный дождь, а затем провести анализ дождевых туч и изменения частиц осадков. В свою очередь, сотрудники Национального института экологии проведут анализ эффекта снижения концентрации микропыли в воздухе.





Некоторые специалисты скептически относятся к такой идее. По их словам, для того, чтобы очистить воздух от пыли, должен пройти очень сильный дождь. Однако пока наука позволяет вызвать дождь с интенсивностью осадков до 1 мм в час. Для этого необходима пасмурная погода, поскольку в ясную погоду из-за высокого атмосферного давления вызвать дождь будет невозможно. Стоит добавить, что образование микропыли происходит на фоне повышенного атмосферного давления, что также является неблагоприятным фактором для вызова искусственного дождя. По этим причинам “поспешные” меры правительства были подвергнуты критике. В свою очередь, в правительстве подчеркнули, что не стоит ожидать быстрых результатов и выразили надежду, что искусственный дождь в перспективе может решить проблему микропыли.