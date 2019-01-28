Арестован экс-председатель Верховного суда Ян Сын Тхэ

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24 января арестован бывший председатель Верховного суда РК Ян Сын Тхэ. Он подозревается в причастности к более чем сорока преступлениям, среди которых превышение служебных полномочий, халатное отношение к служебным обязанностям, разглашение конфиденциальной информации. Ян Сын Тхэ подозревается также в несоблюдении нейтралитета в деле о гражданских исках жертв трудовой мобилизации во время японского колониального ига и в деле о комментариях бывшего главы Национальной службы разведки Вон Сэ Хуна. Бывший председатель Верховного суда подозревается также в причастности к составлению "чёрных списков" сотрудников судебных органов.

Ян Сын Тхэ занимал пост председателя Верховного суда с 2011 по 2017 год. Череда расследований, вылившихся в арест Яна, последовала после того, как в марте 2017 года из-за отмены назначения судьи из Управления судебного администрирования были инициированы расследования против членов Исследовательского сообщества международного законодательства о правах человека. Они выступали против введения системы апелляционных судов, продвигаемой Ян Сын Тхэ.

Тогда же проводились расследования на предмет существования "чёрных списков" среди представителей судебной власти. Специальная комиссия, созданная для расследования инцидентов пришла к выводу, что "чёрных списков" не существует. Тем не менее, следующий председатель Верховного суда Ким Мён Су провёл дополнительную проверку, которая доказала их существование. Одновременно были раскрыты факты вмешательства в судебный процесс по некоторым делам. Третье расследование прокуратуры установило, что главным обвиняемым по всем преступлениям должен выступать Ян Сын Тхэ.

Суд Центрального административного округа Сеула выдал ордер на арест Ян Сын Тэ немедленно после получения запроса прокуратуры. Он руководствовался тем, что обвинения практически доказаны, а, находясь на свободе, бывший председатель Верховного суда может попытаться уничтожить улики и оказать давление на свидетелей. С начала этого года Ян Сын Тхэ трижды вызывался на допросы в прокуратуру, в ходе которых категорически отвергал все обвинения.