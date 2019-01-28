Экономический рост РК в 2018 году составил 2,7%

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В 2018 году рост южнокорейской экономики составил 2,7%, что совпало с прогнозами Банка Кореи, Корейского института развития (KDI), Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такой показатель оценивается как положительный, тем более, что в последнем квартале рост превзошёл все ожидания и увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,1%.

Ещё в начале прошлого года многие эксперты прогнозировали, что экономический рост по его итогам превысит 3%. Это было связано с положительными перспективами южнокорейского экспорта, в частности, высокого спроса на полупроводники. В прошлом году рост экспорта составил рекордные за пять лет 4%. Однако неблагоприятным фактором для роста экономики стал спад инвестиций. Правительство направило значительные средства в восстановление инвестиционного рынка, однако это не помогло справиться с ситуацией.

В четвёртом квартале показатели заметно улучшились, однако экспорт, основной двигатель экономического роста, наоборот, замедлился, что, скорее всего, продолжится и в 2019 году. На рынке полупроводников, основного южнокорейского экспортного продукта, ожидается замедление, что, несомненно, негативно скажется на всей экономике. Кроме того, в 2019 году ожидаются и другие неблагоприятные факторы - торговые войны между США и Китаем, нестабильность финансового рынка вследствие выхода Великобритании из Евросоюза, замедление экономического роста развитых стран и Китая. В связи с этим 24 января Банк Кореи понизил прогноз экономического роста РК на 2019 год до 2,6%, при этом учетная ставка была сохранена на уровне 1,75%. Такие же прогнозы сделали специалисты Корейского института развития и Международного валютного фонда.