Правительство поддержит население к празднику

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В преддверии Нового года по лунному календарю правительство Республики Корея выделит 35 млрд долларов в помощь малому и среднему бизнесу, а также уязвимым слоям населения. Такое решение было принято 22 января на заседании кабинета министров под председательством президента страны Мун Чжэ Ина. В этом году объём помощи на 5 млрд долларов выше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, правительство будет способствовать активизации экономики в регионах, подверженных спаду промышленности и кризису на рынке труда. Будут увеличены квоты на продажу различных скидочных купонов, которые можно использовать на традиционных рынках. В январе и феврале в более крупном масштабе, по сравнению с прошлым годом, будет оказана поддержка малообеспеченным семьям. Планируется также расширить бюджет на создание рабочих мест.

Кроме того, ряд правительственных мер направят на создание комфортных условий во время празднования Нового года по лунному календарю. Так, с 4 по 6 февраля отменена оплата за пользование скоростными шоссе, а для пассажиров, которые пользуются линиями с малой загрузкой, будут действовать скидки до 40% на скоростные поезда КТХ. Количество рейсов поездов, междугородних автобусов и самолётов будет увеличено, а ситуацию на дорогах можно будет проверить через смартфон. Во время праздников в больницах организовано дежурство врачей, будут также открыты аптеки.

Традиционно Новый год по лунному календарю - это период массового передвижения корейцев. В это время растёт потребление, но, с другой стороны, бизнесу в этот период требуются дополнительные средства. Правительственная поддержка малого и среднего бизнеса, уязвимых слоёв населения может дать импульс экономическому развитию страны и улучшению ситуации на рынке труда.