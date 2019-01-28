Творчество легендарного певца прошлых лет Ли Чжон Сона





Первую рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» в 2019 году мы посвятили творчеству певца прошлых лет Ли Чжон Сона. Кульминационным периодом музыкальной деятельности этого легендарного исполнителя были 70-е и 80-е годы прошлого века. В Корее он известен как, отличный исполнитель музыкальных жанров фолк, джаз и рок.

Первая слава пришла к нему после выступления в 1973 году на сцене зала Мару театра 'YMCA', расположенном в столичном районе Мёндон. Впоследствии певец официально дебютировал в 1974 году. Первый сольный диск с фолк-рок песней «Туда-сюда» и необычным блюзовым номером «Улица» исполнитель выпустил в том же году. А с 1975 вплоть до 1989 года артист периодически совмещал коллективную и сольную деятельность. В первые годы творческой деятельности он выступал в дуэте легендарного «Хэбараги». Затем певец ушёл из него и присоединился к составу известного южнокорейского бэнда «Синчхён Блюз». Блестящее исполнение Ли Чжон Сона стали одной неотъемлемых составляющих успеха групп. Так что, наверно, без Ли Чжон Сона тяжело представить записи замечательных хитов южнокорейских коллективов «Хэбараги» 70-х и «Синчхён Блюз» 80-х годов прошлого века. А нашу очередную рубрику открыла песня под названием «Горный человек» из четвёртого регулярного альбома певца Ли Чжон Сона 1979 года выпуска.

Сольная карьера певца проходила с блестящим успехом. Яркий старт в 70-х годах продолжился не менее ярким развитием в 80-х. Исполняемая им музыка была не только приятна на слух, но и не лишена вкуса и индивидуальности. А в эфире мы предложили послушать хит «Одинокие люди» певца Ли Чжон Сона.

Нужно отметить, что у Ли Чжон Сона имеется много популярных песен. Среди них можно отметить такие замечательные песни, как «Девочка, которая не плачет», «Случайно» и «Лето». Следовательно, далее на наших волнах прозвучала весёлая песня «Лето» в исполнении певца Ли Чжон Сона.

Многие песни этого исполнителя прочно завоевали сердца южнокорейских меломанов, проникнув в глубины души своими магическими мелодиями. Кроме того, немало известных работ Ли Чжон Сона были впоследствии перепеты другими популярными эстрадными исполнителями Кореи и имели не менее большой успех. Среди них можно выделить песню «День, когда она впервые заплакала», переисполненную певцом Ким Гван Соком. Эта песня в оригинальном исполнении Ли Чжон Сона прозвучала в нашем эфире вслед за другим хитом - «Мальчик с острова».

В настоящее время в музыкальной копилке Ли Чжон Сона 11 сольных регулярных альбомов и ряд внеочередных дисков. За пройденные годы Ли Чжон Сон заручился прочной поддержкой слушателей. В последнее время он продолжает петь на сцене, демонстрируя, что в возрасте 68 лет можно находиться в прекрасной творческой форме и оставлять позади многих молодых музыкантов. А в завершение нашей очередной рубрики «Ретро: музыка прошлых лет» прозвучала композиция «Под одним небом» из восьмой регулярной пластинки певца Ли Чжон Сона.





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