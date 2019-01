Песни южнокорейских исполнителей, рожденных в год Свиньи

Уважаемые радиослушатели! 5 февраля 2019 года в Корее будет большой национальный праздник «Соллаль» - Новый Год по лунному календарю! А так как символом грядущего года по лунному календарю является «свинья», рубрику «Минин плейлист» января мы решили украсить песнями южнокорейских артистов, рожденных в год Свиньи.

Говорят, что людей, рожденных в конкретный период и под определенным гороскопом, объединяют некоторые черты характера. Что же касается знаменитых людей, рожденных в год Свиньи, думаю, одно можно с уверенностью сказать: их объединяет яркий талант! Ведь недаром среди знаменитых «свинок» так много звёзд мира шоу-бизнеса. А открыла нашу рубрику песня 'BEAUTIFUL' бойз-группы 'WANNA ONE', в составе которой выступают сразу два представителя года Свиньи – Хван Мин Хён и Он Сон У. Оба исполнителя родились в 1995-м году. Известно, что они обладают отличными музыкальным талантами, а также отличной способностью импровизировать. Группа 'WANNA ONE' была создана южнокорейской музыкальной шоу-программе 'Produce 101'. Пожалуй, она была одной из наиболее успешных и востребованных исполнителей K-Pop в 2018 году. Но в связи с завершением срока контракта 'WANNA ONE' прекратила своё существование с 25 января текущего года. Однако мы надеемся, что участники будут продолжать успешную творческую деятельность как сольно, так и в составе музыкальных коллективов.

Далее мы предложили послушать песню 'Rewind' или «Перемотка» группы 'LOVELYZ'. Рожденной в год Свиньи по лунному календарю в этой группе является вокалистка Kei. Она родилась в марте 1995 года. Очаровательный голос молодой исполнительницы любят миллионы слушателей по всему миру, а её партии в песнях придают работам группы 'LOVELYZ' особую изюминку. Что же касается свежей песни «Перемотка», то она посвящённая тем, кто делает первые шаги в своей жизни. В тексте исполнительницы подбадривают слушателей, сопереживая с ними моменты, когда одновременно возникает тревога и ожидание перед неопределённым будущим.

Затем мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей песню «Чудо» группы «Супер джуниор». «Свинкой» в ней является Ким Хи Чхоль. Родился он в 1983-м году. За пройденные годы молодой артист успешно сумел проявить свои таланты, как в качестве певца, так и ведущего развлекательных передач, и даже отличного комедианта. Добавлю, что группа «Супер джуниор», в составе которого певец дебютировал 2005 году, продолжает сохранять свой высокий статус в мире музыки K-Pop. Желаем группе успехов и в 2019 году!

Кроме того, известно, что в группе «Ужусонё» также есть участница, родившаяся в год Свиньи по лунному календарю - это Бона. Она ведёт не только активную музыкальную деятельность в составе «Ужусонё», но и пробует свои силы в качестве актрисы. А в нашем эфире прозвучала поднимающая настроение песня 'LA LA LOVE' гёрлз-группы «Ужусонё», вышедшая в январе текущего года.

В завершение нашей очередной рубрики прозвучал весёлый трек ‘Heart Shaker' гёрлз-группы 'TWICE'. В составе этого милого коллектива поёт певица На Ён, которая родилась в 1995-м году «свиньи» по лунному календарю.





