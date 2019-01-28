Южнокорейский импорт СПГ в 2018 году - 44 млн тонн

Широкое применение природного газа стало возможным благодаря изобретению технологии сжижения, обеспечившей удобство его хранения и транспортировки в больших объёмах. Сниженный природный газ (СПГ) получают путём охлаждения до минус 160 °C, в результате чего объём сокращается в 600 раз. Весь импорт природного газа в РК осуществляется в форме СПГ. В структуре импорта в последние годы произошли изменения. В 2008 году свыше 70% закупок СПГ приходилось на такие страны как Катар, Малайзия и Оман. В прошлом году на первом месте по-прежнему был Катар, но в тройку лидеров вошли Австралия и США, за которыми следуют Оман, Малайзия, Индонезия и Россия. В общей сложности количество стран-экспортёров СПГ возросло более чем в два раза с 11 в 2008 году до 23 в 2018 году.





Наиболее примечателен тот факт, что объём импорта американского СПГ за последние два года резко возрос: если в 2016 году он составлял всего лишь 230 тыс. тонн, то в 2017 году из США было импортировано уже 2 млн 940 тыс. тонн, а в 2018 – 4 млн 660 тыс. тонн, то есть на 138% больше. Согласно прогнозам, в будущем импорт природного газа из США продолжит расти в связи с тем, что южнокорейская компания SK E&S, начиная со следующего года, будет импортировать по 2 млн 200 тыс. тонн сланцевого газа в год. В последние годы США наращивают объёмы добычи сланцевого газа, а Австралия повышает производство угольного газа. В этой связи такие газодобывающие державы как Россия и страны Ближнего Востока также наращивают производство, чтобы не потерять свою долю рынка. Ожидается, что в будущем в связи с избыточным предложением цены на газ стабилизируются.



