Межкорейский проект поиска останков военнослужащих выведен из-под действия санкций Совбеза ООН 

Совет Безопасности ООН принял решение о выведении из-под действия санкций межкорейского проекта поиска останков военнослужащих, погибших в годы Корейской войны. В соответствии с заключённым 19 сентября прошлого года межкорейским соглашением в военной области, раскопки будут проходить в период с апреля по октябрь. Работы по поиску останков будут проводиться на участке демилитаризованной зоны в районе возвышенности Хвасальмори в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо.





Возвышенность Хвасальмори – это холм высотой 281 м над уровнем моря. В военное время он представлял собой важную стратегическую точку, служившую плацдармом в ходе битвы за холм Пэнма - одного из самых кровопролитных сражений Корейской войны. Там состоялось два крупных сражения. Первое длилось с 6 по 8 октября 1951 года. Французский батальон ООН, стоявший на защите Хвасальмори, отбил атаку китайских войск, не позволив им занять выгодную позицию для будущего наступления на холм Пэнма. В результате сражения 47 французских солдат погибли, 144 были ранены. Второе важное сражение состоялось 29-30 июня и с 6 по 11 июля 1953 года. В результате противостояния 2-й дивизии Вооружённых сил РК удалось окончательно отбить Хвасальмори у китайской армии. Потери с южнокорейской стороны составили 212 погибших, 815 раненых и 19 без вести пропавших. Китайская сторона потеряла 1.400 человек убитыми. По оценкам военных, в окрестностях Хвасальмори могут находиться останки порядка двухсот южнокорейских, ста американских и французских военнослужащих, а также большое количество останков китайских и северокорейских солдат. В прошлом году в ходе работ по разминированию и прокладке временной дороги были обнаружены останки 12 американских и одного предположительно китайского солдата.