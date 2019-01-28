Прекрасный разум (6) 안 그래요?

Компания Saltherapy и её твёрдая зубная паста
2019-01-28
#Говорим как герои сериалов l 2019-01-28
Фраза недели
안 그래요?
[Ан-гы-рэ-ё?]
Не так ли?
Грамматика
안 – сокращенная форма наречия 아니. Далее идет выражение 그래 – междометие, которое имеет смысл согласия «да, хорошо». К нему добавляется окончание в неофициальном-вежливой стиле речи. В вопросительной форме получается 안 그래요? «не так ли»?
- 내가 여기서 제일 예쁜 것 같아요. 안 그래요?
- Мне кажется, что я здесь самая красивая, не так ли?
- 제 말이 맞잖아요, 안 그래요?
- Я же права, не так ли?
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
동의하잖아 – ты ведь согласен.
그렇잖아 – ведь это так.
2019-01-28
2019-01-28
2019-01-28 15:41:33