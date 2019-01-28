Прекрасный разум (6) 안 그래요?

Фраза недели

안 그래요?

[Ан-гы-рэ-ё?]

Не так ли?





Грамматика

안 – сокращенная форма наречия 아니. Далее идет выражение 그래 – междометие, которое имеет смысл согласия «да, хорошо». К нему добавляется окончание в неофициальном-вежливой стиле речи. В вопросительной форме получается 안 그래요? «не так ли»?





- 내가 여기서 제일 예쁜 것 같아요. 안 그래요?

- Мне кажется, что я здесь самая красивая, не так ли?





- 제 말이 맞잖아요, 안 그래요?

- Я же права, не так ли?









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





동의하잖아 – ты ведь согласен.

그렇잖아 – ведь это так.



