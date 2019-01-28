Компания Saltherapy и её твёрдая зубная паста

© SALTHERAPY

Сегодня мы познакомимся с компанией Saltherapy (솔테라피). Она предлагает твёрдую зубную пасту, которую не выдавливают на щётку, а жуют. Подробностями – президент компании г-н Хо Чжэ Хён.





Название Saltherapy сочетает в себе два слова – соль и терапия. Этот бренд создан с целью создавать продукцию для здоровья на основе свежих идей и сырья, которому можно доверять, в том числе соль. Компания основана в январе 2017 года.





Saltherapy это компания, состоящая из одного человека. По данным Национального статистического управления, по состоянию на 2017 год в стране насчитывалось почти 5 млн подобных компаний. Г-н Хо Чжэ Хён работал в южнокорейском отделении крупной японской компании Softbank. Он решил открыть своё дело, чтобы исполнить мечту. Многие его отговаривали, но он был уверен в своём выборе. Ведь у него есть прекрасный пример для подражания.





Мой отец 40 лет занимается своим делом. Он добывает, обрабатывает и продаёт соль. Получается, отец занимается пищевой солью, а я бытовой косметикой с применением соли. Я знаю пользу соли. Поэтому и создал компанию, чтобы распространять эту пользу. Мой отец не получал длительного обучения. Он начинал в одиночку и вот теперь имеет свою компанию. Видя это у меня появилась уверенность в том, что хотя у меня ничего нет, я могу сделать всё в одиночку. Такая уверенность, я думаю, связана с примером отца.





Есть поговорка: «сын растёт, глядя на спину отца». Она как раз подходит к случаю г-наХо Чжэ Хёна. Его отец Хо Бён Ён, глава компании «Ёнчжин Грин Фуд», с 1978 года работает с солью. Г-н Хо Чжэ Хён мечтал о своём деле, видя как отец всю жизнь посвятил одному делу. Он решил продолжить дело отца, но в новом формате, создав твёрдую зубную пасту из высококачественной соли.





Все знают, что соль полезна для ротовой полости. Поэтому я решил сначала создать зубную пасту. Но в последнее время было много скандалов вокруг вредного состава дезинфицирующего средства для увлажнителей воздуха, а также зубных паст. Поэтому я подумал, что пасту нужно делать из лучшего сырья. Я не хотел использовать антисептик. Но для этого нужно было убрать из продукта воду. Сначала была идея делать зубной порошок. Но учитывая некоторое неудобство использования порошка, я отдал предпочтение твёрдой пасте. На тот момент за рубежом таковой было очень мало, а в нашей стране и вовсе не было.





© SALTHERAPY

Г-н Хо Чжэ Хён проделал немалый путь в поисках идеи о продукции, которая соответствовала бы духу его компании. После долгих раздумий он решил делать твёрдую зубную пасту, главным компонентом которой является соль. В последнее время было много скандалов вокруг химического состава бытовой химии и косметических средств. Поэтому г-н Хо Чжэ Хён с самого начала стремился к применению безвредного сырья, в том числе соль, прополис, ксилит и другие. В итоге выбор был сделан в пользу твёрдой зубной пасты. Она очень удобна в обращении, её всегда можно носить с собой, к примеру во время путешествия. Ведь выполнена она в виде удобных таблеток. Паста компании Saltherapy прошла государственный тест KOTITI, подтвердивший отсутствие в ней 12 наиболее распространённых вредных веществ. Между тем, процесс создания этой пасты был не простым. Тогда аналогов практически не было. Поэтому найти завод, который взялся бы за изготовление, было сложно. Для получения идеального состава пасты было проведено огромное количество тестов и изысканий. В итоге продукт увидел свет. Но вот на рынке его встретили очень сдержанно.





Продукт был выпущен на рынок в июне 2017 года. Было произведено 10 тыс. тюбиков, вмещавших по 60 таблеток. Были дни, когда продавался один тюбик или вовсе ни одного. Тогда я сильно переживал, да и люди не знали о твёрдой пасте, потому не было информации в интернете. Я приложил много усилий для того, чтобы распространить информацию. Однажды со мной связались представители краудфандинговой платформы kakaomakers. Мы начали сотрудничать. В итоге в течение двух недель удалось продать 8 тыс. единиц продукции. Вскоре были проданы все запасы, и я мог продолжать производство.





Благодаря краудфандинговой платформе г-н Хо Чжэ Хён получил возможность познакомить потребителей со своей разработкой «Toothtab». Это таблетки. Положив одну в рот, её следует разжевать до появления пены. Затем можно почистить зубы щёткой или по обстоятельствам опустить эту процедуру, просто прополоснув полость рта водой. Это зубная паста абсолютно новой концепции. Итак, имеем удобство, возможность одновременного и безопасного использования несколькими людьми, возможность применения в качестве гигиенического ополаскивателя, мобильность. Рынок отреагировал мгновенно. Продажи подскочили, а в прошлом году продукт был показан на выставках во Вьетнаме и Таиланде. Ведутся переговоры о налаживании экспортных поставок. Хо Чжэ Хён придерживается философии представления здоровой, безопасной и удобной продукции. Первые шаги дали положительный результат, на основе которого компания Saltherapy намерена продолжать работу.