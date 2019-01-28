Нынешнее состояние и перспективы южнокорейской экономики

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С самого начала года отечественная экономика подаёт тревожные сигналы. В прошлом году её рост составил 2,7%. Это самый низкий показатель с 2012 года. В чём причина такого положения, чего можно ожидать в будущем и какие меры следует принять для улучшения ситуации? На эти вопросы ответит профессор Ким Чжон Сик с экономического факультета университета Ёнсэ.





Если рассмотреть причину низкого роста в прошлом году, то можно отметить, что рост экспорта был высоким, но спрос на внутреннем рынке значительно сократился. Снизились инвестиции в производственные мощности, а также спрос на рынке строительства. Эти два фактора повлияли на то, что рост экономики оказался ниже 3%. Они связаны с уменьшением желания компаний вкладывать средства в новые проекты на фоне ухудшения инвестиционных условий. На рынке недвижимости спад связан со снижением инвестиций правительства в социальную сферу. Замедлились темпы создания новых рабочих мест. Всё это привело к ухудшению ситуации на внутреннем рынке, что и стало главной причиной низкого экономического роста.





В апреле прошлого года Банк Кореи прогнозировал 3-процентный рост, но через три месяца прогноз был снижен до 2,7%. Рост экспорта в прошлом году оказался самым высоким за последние пять лет, составив 4%. Однако объём инвестиций в строительство сократился на 4% в годовом исчислении, став самым низким с 1998 года, когда страна переживала валютный кризис. Инвестиции в производственные мощности сократились на 1,7%. Уровень потребления был близок к шоковому уровню. Рост занятости впервые с 2009 года оказался ниже 100 тысяч человек, а количество безработных третий год подряд превышало 1 млн человек. Между тем, валовой национальный доход на душу населения, как предполагается, составил 30 тыс. долларов.





ВНД на душу населения вырос в связи с ростом валютного курса и номинального национального дохода. Несмотря на низкий рост, экономика все эти годы продолжала увеличиваться, что и позволило достичь отметки в 30 тыс. долларов. Нам удалось сделать это за 12 лет после того, как в 2006 году был зарегистрирован показатель в 20 тыс. долларов. Теперь нужно правильно применять политику с целью дальнейшего повышения ВНД на душу населения до 40 тыс., а затем и до 50 тыс. долларов, повышая уровень жизни граждан.





ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов является показателем развитых стран. По состоянию на 2017 год, такого уровня достигли только 28 стран. При этом среди государств с населением, превышающим 50 млн человек, таких стран всего лишь шесть. Если расчёты Банка Кореи верны, то Республика Корея станет седьмой в этом списке. Однако далеко не все жители страны могут в реальности почувствовать это. Так как рост экономики завязан на экспорте, реальный рост дохода простых домохозяйств невелик. В этом году условия экспорта не самые хорошие.





В этом году экспортная отрасль может столкнуться с большими трудностями. США и Китай продолжают торговую войну, на фоне которой каждая страна активизирует политику протекционизма в торговле для защиты своей экономики. Это может осложнить условия для экспорта. Кроме того, стоимость главного отечественного экспортного товара - полупроводников - падает. Высказываются опасения о сокращении экспорта, а замедление роста в этой ситуации неизбежно. Совсем незначительный рост может затронуть инвестиции в производственные мощности и строительство.





За первые 20 дней января южнокорейский торговый баланс оказался дефицитным. Основная проблема состоит в сокращении экспорта. Январский показатель снизился на 14,6% в годовом исчислении, а поставки за рубеж полупроводников упали на 28,8%. Поставки товаров в Китай, на который приходится четверть всего отечественного экспорта, сократились на 22,5%. В прошлом году рост китайской экономики составил 6,6% - это самая низкая отметка за последние 28 лет. Поэтому в нынешнем году южнокорейский экспорт в Китай может уменьшиться. При слабости внутреннего рынка такие условия могут отрицательно повлиять на рост экономики. По прогнозам Банка Кореи, он может составить 2,6%, что на 0,1% ниже предыдущего прогноза.





В любом случае самым важным является увеличение количества рабочих мест. Сейчас проблема безработицы среди молодёжи серьёзна как никогда. В прошлом году правительство принимало меры в этом направлении в госсекторе. Но в этом году успех в создании рабочих мест зависит от инвестиций частных компаний. То есть, в этом году главной задачей является улучшение инвестиционных условий. Также нужно повышать конкурентоспособность промышленности и развивать новые отрасли. Если в данном направлении будет создана чёткая дорожная карта, то это может положительно повлиять на инвестиционные настроения компаний.