Скончалась жертва преступлений японской армии Ким Бок Тон

Ким Бок Тон, скончавшаяся вечером 27 января, была символом движения за признание Японией своей вины за сексуальное рабство. Она внесла большой вклад в распространение в мире движения против сексуального насилия в ходе военных конфликтов. В марте 1992 года Ким Бок Тон открыто заявила о том, что была жертвой сексуального рабства в японской армии, и с тех пор она активно участвовала в движении за права жертв этого преступления, требуя от Японии признания своей ответственности. Ким Бок Тон родилась в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо в 1926 году. В 1940 году в возрасте 14 лет она была принудительно угнана японцами для работы в полевых борделях. Вслед за японской армией в течение восьми лет её вместе с другими жертвами перевозили в Китай, Гонконг, Малайзию, Индонезию и Сингапур. Для того, чтобы скрыть факт сексуального рабства, японские военные оформляли кореянок и других жертв в различных статусах, в том числе в качестве медсестёр. Сразу после окончания войны Ким Бок Тон не могла вернуться на родину. Сначала она удерживалась в японской армии, а потом попала в американский лагерь для военнопленных. И только в 1947 году ей удалось вернуться в Корею.





В 1993 году она выступила во Всемирной конференции по правам человека в Вене, поведав всему миру свою историю. Её активность постепенно приобрела более широкие рамки, затронув проблему сексуального насилия в военных конфликтах. В 2012 году при сотрудничестве с Корейским советом по делам жертв сексуального рабства в японской армии был основан фонд Наби по поддержке жертв сексуального насилия в военных конфликтах. Ким Бок Тон проводила различные кампании «за мир без войны», посещая ООН, США, Великобританию, Японию и другие страны. В американском городе Глендейл она получила награду «Храбрая женщина» от местного городского совета, а в РК - Национальный орден за достижения в борьбе за права человека. Организация Репортёры без границ и агентство France Presse включили Ким Бок Тон в список ста выдающихся героев, борющихся за свободу.



