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Скончалась жертва преступлений японской армии Ким Бок Тон

#На тему дня l 2019-01-29

Новости

Скончалась жертва преступлений японской армии Ким Бок Тон

Ким Бок Тон, скончавшаяся вечером 27 января, была символом движения за признание Японией своей вины за сексуальное рабство. Она внесла большой вклад в распространение в мире движения против сексуального насилия в ходе военных конфликтов. В марте 1992 года Ким Бок Тон открыто заявила о том, что была жертвой сексуального рабства в японской армии, и с тех пор она активно участвовала в движении за права жертв этого преступления, требуя от Японии признания своей ответственности.  Ким Бок Тон родилась в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо в 1926 году. В 1940 году в возрасте 14 лет она была принудительно угнана японцами для работы в полевых борделях. Вслед за японской армией в течение восьми лет её вместе с другими жертвами перевозили в Китай, Гонконг, Малайзию, Индонезию и Сингапур. Для того, чтобы скрыть факт сексуального рабства, японские военные оформляли кореянок и других жертв в различных статусах, в том числе в качестве медсестёр. Сразу после окончания войны Ким Бок Тон не могла вернуться на родину. Сначала она удерживалась в японской армии, а потом попала в американский лагерь для военнопленных. И только в 1947 году ей удалось вернуться в Корею. 


В 1993 году она выступила во Всемирной конференции по правам человека в Вене, поведав всему миру свою историю. Её активность постепенно приобрела более широкие рамки, затронув проблему сексуального насилия в военных конфликтах. В 2012 году при сотрудничестве с Корейским советом по делам жертв сексуального рабства в японской армии был основан фонд Наби по поддержке жертв сексуального насилия в военных конфликтах. Ким Бок Тон проводила различные кампании «за мир без войны», посещая ООН, США, Великобританию, Японию и другие страны. В американском городе Глендейл она получила награду «Храбрая женщина» от местного городского совета, а в РК - Национальный орден за достижения в борьбе за права человека. Организация Репортёры без границ и агентство France Presse включили Ким Бок Тон в список ста выдающихся героев, борющихся за свободу. 


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