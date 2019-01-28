Система проверки целесообразности госпроектов в РК

Система проверки крупных государственных проектов на предмет целесообразности и технико-экономической обоснованности была введена в 1999 году с целью контроля строительной отрасли и предотвращения неоправданного использования налогов. Её объектами являются проекты стоимостью более 50 млрд вон или 44,7 млн долларов, из которых более 30 млрд вон выделяются в качестве финансовой поддержки. В ходе проверки применяются такие критерии как экономичность, соответствие политике государства и принципу сбалансированного регионального развития. В первом и втором случаях смысл понятен из названия. Второй критерий указывает на согласованность с последовательной политикой, степень готовности, риски, а также эффект в создании рабочих мест. Экономичным проект признаётся, если отношение прогнозируемой выгоды к расходам превышает единицу. Однако проект может быть допущен к реализации, если этот показатель выше отметки в 0,5 пункта. Проверку в течение полугода проводит центр управления инвестициями Корейского института развития. К настоящему моменту проверены 767 проектов. Экономически обоснованными оказались 50%, а общую проверку прошли 60%. В целом экономия бюджетных средств составила около 126,2 млрд долларов.





Некоторые проекты могут быть освобождены от вышеуказанной процедуры. Это возможно в случае, если проект признаётся необходимым в рамках государственной политики и экстренных социально-экономических нужд, а также в целях сбалансированного регионального развития. Такой проект должен быть одобрен кабинетом министров. Но тут есть риск потратить бюджетные средства впустую. В действительности таких примеров довольно много. Бывает, что такие проекты используются в политических целях, не имея практической ценности. Поэтому процесс проверки всегда сопровождается горячими спорами. Освобождение от этой процедуры имело место и при прежнем правительстве в рамках продвигавшейся политики. Но при Мун Чжэ Ине условия для отмены проверки были упрощены и таковых проектов стало гораздо больше. Правительство решило меньше внимания уделять моменту экономичности в определении уровня обоснованности, сделав упор на компонент сбалансированного регионального развития. В этой связи количество освобождённых от проверки проектов увеличилось вдвое - с 13 в 2015 году до 26 в 2018.