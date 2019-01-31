



Героиня произведения - молодая сценаристка по фамилии Ко - получает звонок от своей старшей коллеги Ён и отправляется к ней домой. Вместе они работали над сценарием фильма "Поставить пустую чашку". Героиня подходит к дому Ён, но не решается войти. Она вспоминает времена, когда Ён жила в старой квартире на третьем этаже малоэтажного дома в районе Манвон-дон.









Ко и сама не заметила, как вскоре уже как ни в чем не бывало распивала рисовую водку вместе с Ён. Также незаметно для себя она согласилась работать над сценарием вместе с Ён. Это решение было самым опрометчивым и нестандартным из тех, что она принимала в те времена.





저녁 무렵 그녀가 강변에 있는 H오피스텔 앞에 도착했을 때는

해가 지고 있었다.

그녀는 건물로 들어가는 대신 강변 쪽으로 나아갔다.

무엇인지 알 수 없는 두려움이야말로

진정한 두려움이라는 생각이 들었다.

그녀와 연선배가 함께 시나리오 작업을 했던

첫 영화에 빗대 표현하자면,

그것은 빈 찻잔에 대한 두려움 같은 것일지도 몰랐다









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Когда кто-то протягивает нам пустую чашку или стопку, мы связываемся с этим человеком отношениями. Чашка должна быть наполнена собеседником или гостем. Если гость нарушает это правило, то отношения с собеседником могут разрушиться, поэтому отказаться от протянутой пустой чашки сложно.









Едва заметно Ко улыбнулась отражению Ён в стекле. Наверное, в новом фильме будет сцена, в которой героиня жестоко закалывает ножом человека, с которым она столкнулась взглядом в окне. По той простой причине, что как второй сценарист она была обязана любым способом наполнить чашку режиссера Чана, который так хотел выпустить триллер.





시나리오가 완성되어갈 즈음

그녀는 마침내 강 같은 평화를 얻었노라고 연선배에게 농담처럼 말했다.

연선배는 그녀 앞에 빈잔을 놓으며 말했다.





“끝났어. 다 잊자”

그녀는 고개를 끄덕였고 연선배가 채워준 잔을 단숨에 비웠다.





그 때 연선배는 그녀가 강을 바라보듯

그렇게 그녀의 흥분과 분노와 절망을 지켜보면서

그녀의 욕망 깊숙한 곳에 두레박을 드리웠을 것이다.





빈잔을 내려놓는 행위는 이미 어떤 영향을 미쳐

의도한 결과를 만들어낸다.





여백이 윤곽을 만들고, 반사된 것이 반사한 것을 드러내듯,

연선배는 그녀 내부에 가볍게 빈 잔 하나를 내려놓음으로써

그녀가 시나리오를 쓰는 내내 퍽퍽한 고통의 육즙에서

가장 쓰라린 즙을 쥐어짜내도록 만들었다.









Писательница Квон Ё Сон родилась в 1965 году в городе Андон провинции Кёнсан-Пукто. В 1996 году она дебютировала с романом "Зеленая щель". В 2018 году стала лауреатом XIX литературной премии им. Ли Хо Сока.