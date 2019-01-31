Основные новости шоу-бизнеса января!

Южнокорейский суд обязал ещё одну японскую компанию выплатить компенсации жертвам принудительного труда
2019-01-31 15:43:22
# Новости шоу-бизнеса l 2019-01-30
Звёздная пара Хён А и E’Dawn наконец определилась с новым музыкальным агентством! 28-го числа появились первые новости о том, что исполнители подписали новые контракты с агентством 'P-NATION', основателем которого является певец Сай! Кроме того, мы вспомним основные новости шоу-бизнеса Кореи уходящего месяца. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 30 января.
2019-01-31 15:43:22
2019-01-30
2019-01-31