Помощник президента по вопросам экономики ушёл в отставку из-за спорных замечаний 

Президент РК Мун Чжэ Ин принял во вторник отставку своего помощника по вопросам экономики Ким Хён Чхоля из-за противоречивых замечаний в отношении соискателей работы. Выступая в понедельник на семинаре с участием президентов южнокорейских компаний, состоявшемся в Торгово-промышленной палате, Ким Хён Чхоль призвал корейцев в возрасте от 50 до 70 лет вместо того, чтобы подниматься в горы или писать злые комментарии в соцсетях из-за безработицы, поехать на работу в страны АСЕАН. В качестве примера успешной работы корейца в Юго-Восточной Азии он назвал южнокорейского тренера футбольной сборной Вьетнама Пак Хан Со. Он также призвал молодых безработных перестать называть свою страну «Адским Чосоном (Hell Chosun)», а вместо этого поехать в страны АСЕАН в поисках новых возможностей. «Адский Чосон» - это термин, используемый в основном молодёжью для описания тяжёлой социальной и карьерной ситуации в РК.





Ким Хён Чхоль приступил к работе на посту помощника президента РК по вопросам экономики в июне 2017 года. Он является одним из ключевых госслужащих, которые создали основные направления экономической политики правительства Мун Чжэ Ина. Ранее Ким Хён Чхоль возглавлял специальный комитет по «новой южной политике», подразумевающей особое отношение президента РК Мун Чжэ Ина к странам АСЕАН. Однако сделанные в понедельник в Сеуле необдуманные высказывания Ким Хён Чхоля вызвали негодование не только соискателей работы, но и пожилых корейцев на фоне и без того слабой поддержки действующего главы государства гражданами в возрасте старше 50 лет. Термин «Адский Чосон» начала применять бывшая оппозиционная партия, являющаяся ныне правящей, чтобы осудить бывшую правящую партию.



