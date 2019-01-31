Национальная разведка США: Пхеньян вряд ли откажется от ядерного оружия 

КНДР вряд ли откажется от программы создания ядерного оружия, и в этой связи её приверженность денуклеаризации остаётся под вопросом. Как сообщает Reuters, об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая 29 января на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Наряду с ним, в слушаниях принял участие ряд руководителей американских спецслужб, в частности, директор ЦРУ Джина Хэспел, директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне, директор Агентства военной разведки Роберт Эшли. В своём выступлении Дэниел Коутс отметил также, что данное утверждение подкреплено результатами наблюдений, которые фиксируют действия северокорейской стороны, противоречащие принципу полной денуклеаризации. При этом он не указал, о каких конкретно действиях идёт речь.





Глава Национальной разведки США указал, что Пхеньян сохраняет потенциал оружия массового уничтожения (ОМУ), и разведывательное сообщество США продолжает считать, что он едва ли откажется от всех своих арсеналов ОМУ, средств доставки и производственных мощностей. Он также напомнил, что Пхеньян более года не проводит ракетных и ядерных испытаний, закрыв ряд ядерных объектов, а северокорейский лидер Ким Чон Ын постоянно демонстрирует открытость к денуклеаризации. Тем не менее, северокорейское руководство продолжает считать ядерное оружие гарантией выживания своего режима.