



5 февраля в Корее отмечают Новый год по лунному календарю. Многие в это время вспоминают свое детство: семейные посиделки, уличные игры, танцы, песни. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с музыкальными композициями, которые ассоциируются у корейцев с этим праздником или напоминают о родине.





Выпуск 399. Песни о доме и родине

* Мелодия "Пандаль"- Син Наль Сэ (корейская скрипка хэгым)

* Песня "Маме и сестре" - Квартет "Ёубёль" (цитра каягым)

* Мелодия к песне "Весна на родине" - Ким Ге Хи (губной орган сэнхван)