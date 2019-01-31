Южнокорейский суд обязал ещё одну японскую компанию выплатить компенсации жертвам принудительного труда
2019-01-31 15:43:22
#Мелодии Кореи l 2019-01-30
5 февраля в Корее отмечают Новый год по лунному календарю. Многие в это время вспоминают свое детство: семейные посиделки, уличные игры, танцы, песни. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с музыкальными композициями, которые ассоциируются у корейцев с этим праздником или напоминают о родине.
Выпуск 399. Песни о доме и родине
* Мелодия "Пандаль"- Син Наль Сэ (корейская скрипка хэгым)
* Песня "Маме и сестре" - Квартет "Ёубёль" (цитра каягым)
* Мелодия к песне "Весна на родине" - Ким Ге Хи (губной орган сэнхван)
2019-01-31 15:43:22
2019-01-30
2019-01-31