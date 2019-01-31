Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (8)

Терпение Хо Сэн Вона дошло почти до предела, когда он услышал ответ Ли Вана о том, что правительство не способно оказать финансовую поддержку потомкам генералов империи Мин. Однако наш герой решил дать своему собеседнику третий шанс: «У меня есть три способа, которые позволят нашей стране добиться процветания. К сожалению, вы говорили, что не сможете одобрить предыдущие два предложения. Остался лишь один. Хотите узнать, какое?»

Ли Ван неуверенно кивнул головой: «Да, хочу услышать ваш совет».

Хотя реакция Ли вызвала у Хо некое недовольство, но наш герой не показал свои эмоции: «Чтобы Чосон стал богатым и развитым, и его население жило счастливо, ему необходимо стремиться к достижению мира и спокойствия. Однако наша страна постоянно сталкивается с различными угрозами, в том числе, с угрозой варваров. Они до сих пор пытаются завоевать нас. Это значит, что мы должны выиграть войну с ними. Лучший способ победить любого врага – знать о нем всё. Исходя из этого предлагаю отправить детей чиновников в страну варваров, чтобы они изучили их науку и культуру. Чтобы они успешно адаптировались к жизни в новой стране, они должны стричь волосы и носить такие же костюмы, как эти варвары. В конце концов дети янбанов должны занять высокие должности в правительстве наших врагов. Помимо этого, правительству необходимо разрешить населению свободное передвижение. Таким образом наши люди смогут найти слабости врагов. Это поможет нам в выборе стратегии, подходящей для победы. Это и есть мой третий совет. Ну, как вам моё предложение?»

Услышав слова нашего героя, Ли впал в шок, и на минуту потерял дар речи. Однако вскоре пришёл в себя и ответил: «Чиновники строго соблюдают правила этикета Чосона. Вряд ли они отправят их детей со стриженными волосами. Безусловно, их не устраивает одежда, принадлежащая чужой культуре».

Слова Ли Вана привели нашего героя в ярость: «Для чего эти янбаны и высокопоставленные чиновники существуют? Я много раз слышал, что мы должны отомстить империи Цин за развал империи Мин. Теперь вижу, что это лишь пустое обещание. Рано или поздно нам снова придётся вести войну с варварами. Широкие и длинные рукава жакета ханбока не помогут нам выиграть бой. Чтобы добиться победы, нам нужно измениться! Вы говорите, невозможно выполнить хоть одно из трёх предложений. Как вы можете себя называть верным подчиненным короля? Вам лучше умереть здесь, чем дальше работать на правительство».

Хо поднял меч. Увидев это, испуганный Ли убежал от нашего героя.