Твое имя Чжан Ми (그대 이름은 장미/Rosebud, 2019)





Жанр: комедия

Режиссер: Чо Сок Хён

В ролях: Ю Хо Чжон, Пак Сон Ун, О Чжон Сэ и др.

Премьера: 16 января 2019 года

Ограничение: старше 12-ти лет





Женщина средних лет? Нет, может быть поп-звезда?

Главная героиня по имени Хон Чжан Ми заставила всю страну смеяться до слез.





Обычная корейская мама по имени Хон Чжан Ми регулярно ругает свою дочь, но также сделает все возможное ради нее. Однажды попав в неприятную ситуацию, она встречает мужчину из прошлого по имени Мён Хван, и с тех пор вся ее спокойная жизнь катится к чертям.

Хон Чжан Ми придется столкнуться с кризисом, так как ее «великое» прошлое может открыться во всей красе. Да к тому же ее друг Сун Чхоль, с которым она дружит 20 лет, сует свой нос не в свои дела. Главной героине приходится бросить все свои силы, чтобы о ее прошлом никто не узнал...

Обычная мама Хон Чжан Ми!

Сможет ли ее сомнительное прошлое остаться в секрете?!