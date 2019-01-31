Дата рождения: 11 апреля 1981 г.

Место рождения: Германия, г. Кёльн

Рост: 181 см

Вес: 75 кг

Дебют: фильм [Актрисы], 2009 г.





Ю Тхэ О родился в Кёльне, так как в 1970-ых его родители переехали в Германию. Будущий актер окончил старшую немецкую школу и начал обучаться актерскому мастерству. Для этого он переехал в Соединенные Штаты, а после в Великобританию. До дебюта в корейском кино Ю Тхэ О в совершенстве говорил на немецком языке, что нельзя было сказать о его корейском языке.

Дебютировал в корейской драме «Актрисы» (여배우들) в 2009 году. В 2011 году сыграл эпизодическую роль секретаря немецкого издательства в мелодраматической комедии «Любовная фикция» (러브픽션). В2014 - 2015 годах сыграл в эпизодических ролях в двух корейских драмах – «Один против одного» (일대일) и «Ты называешь этого страстью» (열정 같은 소리 하고 있네). В 2015 году Ю Тхэ О исполнил одну из главных ролей в американской романтической драме «В поисках Сеула» (Seoul Searching), фильм был показан на кинофестивале в Сандерсе и Сеульском международном молодежном кинофестивале. Широкую известност в Корее и за ее пределами Ю Тхэ О получил после картины «Лето» (레토) российско-французского производства от режиссера Кирилла Серебренникова, где он исполнил роль легендарного советского рок-музыканта Виктора Цой. В Корее картину посмотрело более 20 тысяч зрителей, оставив восторженные отзывы об игре Ю Тхэ О.