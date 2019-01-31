Группа BTS готовит новый клип

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Ставшие визитной карточкой Республики Корея ребята из группы BTS продолжат отжигать в новом 2019 году. 29 января новостное агенство «Спорт Чосон» опубликовало новость о том, что на прошлой неделе BTS завершили съемки музыкального видео на новую песню. Съемки прошли в строжайшей секретности в городе Намянчжу. «Насколько поклонники со всего мира ждут премьеры их новой песни, настолько качественным и завершенным будет их новый трек. Правда премьера запланирована на июнь 2019 года», - гласила новость. Корейская мужская поп-группа показала невероятные успехи в 2018 году, сюда относится попадание в престижнейший чарт Билборд с удержанием первой позиции в течение 80 недель, получение множества музыкальных наград, а также выступление в генеральном штабе ООН сентябре 2018 года.