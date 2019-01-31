Гастроли северокорейского ансамбля в Пекине

Северокорейский художественный ансамбль “Самчжиён” находился на гастролях в Пекине в период с 23 по 30 января. На концерте, который состоялся 27 января, присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие китайские руководители. По окончании концерта председатель КНР встретился с главой северокорейской делегации, заместителем председателя ЦК ТПК Ли Су Ёном. Это свидетельствует о том, что Китай придаёт важное значение отношениям с КНДР. Во время пребывания северокорейских артистов в Китае им были созданы максимальные удобства. Одновременно были предприняты строжайшие меры безопасности.

Последние гастроли северокорейского художественного коллектива кардинально отличаются от событий трёхлетней давности. Тогда, в декабре 2015 года, северокорейская женская поп-группа “Моранбон” прибыла в Пекин. Однако её выступление было отменено, что в результате привело к мысли о застое в отношениях между Пекином и Пхеньяном. Гастроли ансамбля “Самчжиён” можно рассматривать как важное событие, посвящённое 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Китай является основным спонсором Пхеньяна, одновременно пытаясь с его помощью расширить своё влияние в регионе.



