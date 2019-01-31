Вынесен приговор  губернатору провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су

30 января суд Центрального административного округа Сеула признал справедливыми все обвинения против губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Он обвиняется по двум статьям. Первая – создание препятствий работе государственных органов. Речь идёт о массовой фальсификации мнений в интернете в пользу правящей Демократической партии Тобуро. Второй пункт обвинений связан с нарушением закона “О выборах должностных лиц”. Во время последних президентских выборов Ким Гён Су поддерживал тесный контакт с блогером Druid King, который занимался фальсификацией общественного мнения.

В ноябре 2016 года Ким Гён Су присутствовал на демонстрации компьютерной программы “King Crab”, которая увеличивает количество фальшивых комментариев в интернете. Решающим доказательством стало создание секретной комнаты чата в одном из мессенджеров. В данной комнате осуществлялась передача информации, касающейся общественных настроений и других конфиденциальных сведений. Ким Гён Су удалил всю информацию из данной комнаты чата, однако его собеседник блогер Druid King успел сделать скриншоты переписки. Ким Гён Су приговорён к тюремному заключению на срок 2 года 10 месяцев с отсрочкой исполнения приговора в два года. Данное наказание является поводом для увольнения с государственной службы. Некоторые аналитики рассматривают данное решение как ответ на арест бывшего председателя Верховного суда Ян Сын Тхэ.