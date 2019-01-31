KDB планирует продать Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

Новость о возможной продаже судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering расценивается с положительной точки зрения. В настоящее время частично осуществлена реструктуризация компании, благодаря чему она вышла из экономического застоя. Главный покупатель Hyundai Heavy Industries Group руководит тремя крупнейшими строительными компаниями: Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries и Hyundai Mipo Dockyard. На конец 2018 года объём заказов холдинга составил около 11 млн 45 тыс. регистровых тонн. Холдинг занимает первое место на мировом рынке с долей в 14%. Количество заказов компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering с показателем в 5,8 млн регистровых тонн составляет чуть более 7% от мирового объёма заказов. В случае заключения успешной сделки, две компании будут владеть 20% судостроительного рынка.





В прошлом году РК вернула пальму первенства в судостроительной сфере, опередив Китай. Причина объясняется техническим превосходством страны утренней свежести. Из 69танкеров для транспортировки сжиженного природного газа, заказанных в прошлом году, 65 пришлись на южнокорейские судостроительные компании. По оценкам экспертов, спрос на суда подобного типа будет только увеличиваться за счёт роста энергетического экспорта США и экологической политики Китая в энергетической сфере. Стоит отметить, что Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering обладает особыми технологиями строительства подлодок и ледоколов. Это положительным образом скажется на достижении дополнительного эффекта от покупки компании. Также благодаря данной сделке будет решена проблема низкой стоимости заказов из-за высокой конкуренции на внутреннем рынке.



