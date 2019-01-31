Заключено соглашение по проекту создания рабочих мест за счёт снижения оплаты труда

Южнокорейская компания Hyundai Motor и мэрия Кванчжу заключили соглашение о создании совместного предприятия. На нём будут собирать спортивно-утилитарные автомобили Hyundai с объёмом двигателя менее 1.000 кубических см. В свою очередь, Кванчжу обеспечит налоговые льготы и выделит субсидии для работы совместного предприятия. Уже во втором полугодии 2021 года планируется начать работу завода. Ожидается, что его производственная мощность будет составлять 100.000 автомобилей в год. Средняя годовая заработная плата работников завода будет составлять 35 млн вон или 31.133 долларов при 44-часовой рабочей неделе.





Проект создания совместного предприятия несёт в себе несколько положительных сторон. Прежде всего, в стране будет создано 12.000 новых рабочих мест. Вместе с этим, будет достигнут прогресс в развитии автомобильной промышленности, а также создана новая модель трудовых отношений. В свою очередь, Hyundai Motor сможет создавать автомобили внутри страны по более низким ценам. Впоследствии подобная форма сотрудничества местных властей с частными компаниями сможет получить развитие не только в области машиностроения, но и в других сферах экономики страны. Несмотря на это, Корейская конфедерация профсоюзов и профсоюз Hyundai Motor выступают против данного проекта. По их мнению, проект создания вышеуказанного завода не имеет долгосрочной перспективы из-за отсутствия экономического потенциала. Также указывается, что он не принесёт никакой пользы и негативно скажется на размере заработной платы сотрудников компании и количестве рабочих мест.