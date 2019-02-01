убернатору провинции Кёнсан-Намдо вынесен приговор

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30 января суд Центрального административного округа Сеула признал справедливыми все обвинения против губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Он обвиняется по двум статьям. Первая – создание препятствий работе государственных органов. Речь идёт о массовой фальсификации мнений в интернете в пользу правящей Демократической партии Тобуро. Второй пункт обвинений связан с нарушением закона “О выборах должностных лиц”. Во время последних президентских выборов Ким Гён Су поддерживал тесный контакт с блогером Druid King, который занимался фальсификацией общественного мнения. В ноябре 2016 года Ким Гён Су присутствовал на демонстрации компьютерной программы “King Crab”, которая увеличивает количество фальшивых комментариев в интернете. Решающим доказательством стало создание секретного чата в одном из мессенджеров. В данном чате осуществлялась передача информации, касающейся общественных настроений и других конфиденциальных сведений. Ким Гён Су удалил всю информацию из данного чата, однако его собеседник блогер Druid King успел сделать скриншоты переписки.

Ким Гён Су приговорён к тюремному заключению на срок 2 года 10 месяцев с отсрочкой исполнения приговора в два года. Сразу после приговора губернатор был взят под стражу и помещён в одиночную камеру тюрьмы Сеула. Ким Гён Су не согласился с приговором и намерен "бороться до конца". Если приговор будет утверждён в суде высшей инстанции, то Ким Гён Су будет снят с поста губернатора. Кроме того, если будет утверждена форма наказания, то факт избрания Ким Гён Су может быть аннулирован, а сам чиновник может лишиться статуса госслужащего.

Представители правящей Демократической партии Тобуро рассматривают данное решение суда как ответ на арест бывшего председателя Верховного суда Ян Сын Тхэ. Однако оппозиция настаивает на том, что Ким Гён Су был осуждён справедливо за серьёзное преступление против демократии.