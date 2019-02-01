Скончалась жертва сексуального рабства Ким Бок Тон

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28 января на 93-м году жизни скончалась жертва сексуального рабства в японской армии, активистка движения за мир и права женщин Ким Бок Тон. Она родилась в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо в 1926 году. В 1940 году в возрасте 14 лет она была принудительно угнана японцами для работы в полевых борделях. Вслед за японской армией в течение восьми лет её вместе с другими жертвами перевозили в Китай, Гонконг, Малайзию, Индонезию и Сингапур.

Для того, чтобы скрыть факт сексуального рабства, японские военные оформляли кореянок и других жертв в качестве медсестёр. Сразу после окончания войны Ким Бок Тон не могла вернуться на родину. Сначала она удерживалась в японской армии, а потом попала в американский лагерь для военнопленных. И только в 1947 году ей удалось вернуться в Корею.

В 1992 году она открыто заявила о том, что подвергалась сексуальному насилию со стороны японских солдат. В том же году она дала показания на Первом заседании азиатских стран по проблеме сексуального рабства в японской армии. В 1993 году Ким Бок Тон выступила на Всемирной конференции по правам человека в Вене, поведав всему миру свою историю. Благодаря ей масштаб проблемы разросся до мирового уровня.

Ким Бок Тон неоднократно посещала Совет по правам человека ООН, США, Великобританию, Германию, Норвегию и Японию, разворачивала международные кампании за мир без войны и отсутствие сексуального насилия во время военных конфликтов. В 2012 году при сотрудничестве с Корейским советом по делам жертв сексуального рабства в японской армии был основан фонд "Наби" по поддержке жертв сексуального насилия в военных конфликтах.

За свою деятельность Ким Бок Тон получила награду «Храбрая женщина» от городского совета американского города Глендейла штата Калифорния, а на родине была награждена Национальным орденом за достижения в борьбе за права человека. Организация "Репортёры без границ" и агентство France Presse включили Ким Бок Тон в список ста выдающихся борцов за свободу.

Проблема жертв сексуального насилия в японской армии до сих пор остро стоит между двумя странами. Япония не спешит признавать этот исторический факт, тогда как жертв сексуального насилия становится всё меньше – сейчас их лишь 23.