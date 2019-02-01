Споры вокруг проверки целесообразности госпроектов

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29 января кабинет министров утвердил 23 государственных проекта, которые освобождаются от исследования целесообразности и технико-экономической обоснованности. Эти проекты направлены на сбалансированное развитие регионов, подразумевают большой экономический эффект и привлечение государственных инвестиций на раннем этапе. Они будут реализованы поэтапно, вплоть до 2029 года. На протяжении десяти лет на них планируется тратить 1 млрд 699 млн долларов в год. Общая сумма расходов на реализацию этих проектов составит 21,5 млрд долларов, при этом около 75% средств выделят из государственного бюджета, а остальные расходы будут покрываться за счёт регионального бюджета и частных инвестиций. В регионах проекты предусматривают расширение сети автомобильных и железных дорог. Часть проектов также направлена на улучшение качества жизни граждан - на окружающую среду, медицину, транспорт и прочее.

Система проверки крупных государственных проектов на предмет целесообразности и технико-экономической обоснованности была введена в 1999 году с целью контроля строительной отрасли и предотвращения неоправданного использования налогов. Её объектами являются проекты, стоимость которых превышает 50 млрд вон или 44 млн 700 тыс. долларов, ели более половины суммы финансируется государством. В ходе проверки, длительность которой составляет 6 месяцев, изучаются экономичность, соответствие политике государства и принципу сбалансированного регионального развития.

Несмотря на то, что регионы и строительные предприятия поддержали решение кабинета министров, оппозиция, некоторые гражданские организации и даже приближённые к правящей партии лица высказались против подобного решения, ссылаясь на то, что оно направлено лишь на поддержку строительной отрасти и привлечение голосов накануне парламентских выборов.